AGI/Vista - Di fronte a un governo "che si è eclissato per mesi, eludendo la responsabilità di un voto diretto sul salario minimo, assistiamo a un atto di codardia politica senza precedenti". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, in occasione della Cop28 dove si trova in missione. "Hanno preso la nostra proposta, nata dall'impegno delle opposizioni, e l'hanno distorta in una 'delega piratà a proprio vantaggio. E' nostra intenzione far uscire dall'oblio della povertà migliaia di lavoratori e lavoratrici invisibili, sostenendo che non spetti ai tribunali stabilire che un salario inferiore a 9 euro all'ora equivalga a sfruttamento. Questa volta il governo è minoranza nel Paese. Il loro tentativo di soffocare le voci della giustizia sociale non ci fermerà. Oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, interrompendo i lavori d'Aula prima del voto finale, un gesto di protesta contro un governo che volta le spalle ai bisogni reali dei cittadini", ha concluso Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev