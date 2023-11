AGI/Vista - "Campo giusto per la sinistra? Io sono un po' all'antica, sono un po' in difficoltà con le nuove terminologie. L'importante è che non andiamo verso il 'camposanto, perché quello non sarebbe produttivo per l'Italia". Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, a margine della presentazione del nuovo corso di formazione sull'hospitality on board, risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in relazione a un'ipotesi di campo largo nel centrosinistra. "Io - aggiunge il governatore - parlerei, sempre in termini molto più semplici, di alleanze politiche: alleanze e coalizioni sono cose che si capiscono. Questa cosa dei campi rinvia a un linguaggio della sinistra 'pipì' come dico io, radical chic senza chic". Fonte video: Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev