Maltempo in Friuli, i Vigili del Fuoco salvano persone con il gommone

AGI/Vista - Vigili del fuoco al lavoro da stanotte in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dal passaggio dalla tempesta Ciaran: svolti 100 interventi tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e messa in sicurezza di strutture danneggiate dal forte vento. Nel video i Vigili del Fuoco intervengono a Pinzano sul Tagliamento, in provincia di Pordenone, che salvano persone con un gommone. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev