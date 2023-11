AGI/Vista - "Incontrarsi per discutere su cosa ha saputo comunicare il governo in un anno è qualcosa che fa bene a chi lavora con la comunicazione. Siccome chi comunica è a contatto con i cittadini, è fondamentale incontrarsi per sapere se questa missione sia stata compiuta. Grazie a Ferpi per aver organizzato questo incontro" lo ha detto vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, a margine dell'evento "Il centrodestra alla prova di governo - Un anno di comunicazione politica in vista delle elezioni europee", tenutosi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev