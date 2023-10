AGI/Vista - "Il fondo sanitario nazionale per adesso è stato aumentato. Tuttavia ci sono molti nodi da risolvere, dovuti a scelte ventennali sbagliate. Ma vanno risolti sempre con responsabilità. Ad esemio, sappiamo che c'è carenza di medici. E' stato infatti aumentata la possibilità di accesso ai corsi per le professioni sanitarie. Ma eliminare il numero chiuso sarebbe un danno, perché si rischierebbe di non formare e si rischierebbe anche di spopolare le professioni infiermieristiche. Ci ritroveremmo con troppi medici e pochi infermieri. Dobbiamo risolvere i problemi della sanità guardando però ai prossimi cinque o dieci anni" lo ha detto il presidente della Regione Friuli Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziatva "Shine Bright Like a Diamond, residenze d'artista", volta a celebrare i 100 anni dell'Università di Trieste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev