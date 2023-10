Fontana: Su sicurezza servono risposte chiare e forti, milanesi hanno ragione ad essere preoccupati

AGI/Vista - "I milanesi hanno ragione di essere preoccupati", questo il commento del governatore della Lombardia, intervenuto a margine dell'evento "Your Next Milano", in merito alla questione sicurezza in città. "La situazione va monitorata e bisogna dare delle risposte chiare. Poi, con la questione drammatica che si sta vivendo in Israele, e dopo quell'atto di terrorismo, credo sia necessario stringere ancora di più le ganasce dei controlli", ha aggiunto Fontana. Parentesi anche sugli arresti nell'operazione antiterrorismo: "Gli arresti di Milano dimostrano come le forze dell'ordine siano sul pezzo, ma mai come in questo momento l'attenzione alla sicurezza è fondamentale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievJakhnagiev