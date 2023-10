Israele, Zelensky: Capiamo cosa significhi subire attacchi terroristici

AGI/Vista - "Siamo in guerra quindi capiamo cosa significano gli attacchi terroristici. Ricordo i primi giorni della nostra guerra su vasta scala e quella è stata la tragedia più grande, che abbiamo avuto così tante persone che morivano e così tante morti. Così tanti. La mia raccomandazione, se posso usare questa parola per i leader del mondo, è quella che è molto importante non restare soli", le parole di Zelensky alla Nato. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev