AGI/Vista - "Ci siamo sentiti con il prefetto per le misure che ora devono caratterizzare un'attenzione e una vigilanza a Firenze e in tutta la Toscana. Non dimentichiamo che la Toscana è terra di cultura ebraica profonda, Firenze come Livorno, ma questi segni li troviamo diffusi su tutto il territorio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, dopo l'attacco dei giorni scorsi da parte di Hamas in Israele. "Noi sentiamo di essere molto vicini al popolo ebraico - ha aggiunto Giani - e di fare di tutto per proteggere le testimonianze" della cultura ebraica "che invece vediamo quanto Hamas, con la cultura della distruzione e con il supporto dell'Iran, sta facendo in questo momento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev