AGI/Vista - "Quest'anno ci troviamo di fronte a un'aggressione della peronospora sulla vite come non si è registrato da tempo, che porta ad una riduzione della produzione in particolare per alcune regioni, come Umbria, Lazio, Sicilia e parte della Toscana. Il Governo ha ritenuto però di intervenire nel tempo più rapido possibile e con il decreto del 10 agosto 2023 ha previsto 7 milioni di intervento, che sono un inizio che io spero già in Parlamento durante la legge di stabilità potrà implementare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. rispondendo ad un'interrogazione parlamentare sulle iniziative prese a tutela della filiera vitivinicola. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev