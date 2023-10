Bardi: Servono infrastrutture al Sud, Basilicata rischia isolamento

AGI/Vista - Bardi: Servono infrastrutture al Sud, io immagini trasversale che colleghi Jonio e Adriatico "Investire nel Sud è un problema, perché al Sud, e lo dicevamo prima anche con gli altri presidenti, mancano le infrastrutture. Bisogna fare rete e questa rete può essere realizzata anche con le altre regioni, soprattutto per sopperire a questo aspetto infrastrutturale, altrimenti una Regione cerniera come la mia, come la Basilicata, è una regione che rischia l'isolamento perché non ci sono delle trasversali che la collegano. Io immagino e sto lavorando molto con il Governo, una trasversale che possa collegare la Calabria attraverso la Basilicata, quindi il mare Jonio all'Adriatico", le parole del presidente della Basilicata Bardi al Festival delle Regioni a Torino. / Youtube Conferenza Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev