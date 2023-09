AGI/Vista - “Ogni territorio ha la sua storia, ma in Friuli Venezia Giulia l'accoglienza diffusa è stata un fallimento”, le parole del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un convegno dal titolo "Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia”, preso il Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev