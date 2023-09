Salvini parla francese grazie all'intelligenza artificiale e invita tutti a Pontida

AGI/Vista - "Domenica 17 settembre, non è un'iniziativa di partito, è un raduno di migliaia di persone provenienti da tutta Italia che vogliono costruire, progettare e progettare il futuro. Abbiamo intenzione di continuare con questo governo negli anni a venire, ma l'Europa deve cambiare. Sarà una giornata di amicizia, di politica per il futuro. Saranno migliaia i giovani che, già dal giorno prima, si daranno appuntamento da tutta Italia per discutere di scuola, università, lavoro, ambiente, cultura. E poi sarà l'inizio di una grande corsa dove la Lega sarà protagonista. Insieme stiamo scrivendo una pagina di storia, di bella politica e di vita insieme", ecco il video di Matteo Salvini in cui parla in francese grazie all'intelligenza artificiale. / Immagini X Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev