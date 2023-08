SOTTOTITOLI Zelensky: Formula di pace è ritorno all'ordine internazionale

AGI/Vista - "Oggi è un altro giorno per i nostri sforzi internazionali. Il nostro team sta lavorando a Gedda, in Arabia Saudita, alla riunione dei consiglieri dei leader degli stati sulla Formula di pace. In totale, vi sono rappresentati 42 paesi. Diversi continenti, diversi approcci politici agli affari globali, ma tutti sono uniti dalla priorità del diritto internazionale. Ed è per questo che l'Ucraina ha proposto la Formula della pace perché l'ordine internazionale basato sulle regole, violato dall'aggressione russa, deve essere ripristinato. È molto importante che lì, a margine dell'incontro di Gedda, si svolgano negoziati bilaterali con i partner. Sono grato alla nostra delegazione per questo lavoro. Il consolidamento del mondo è uno dei compiti più essenziali", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev