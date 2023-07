AGI/Vista - "Il governo ha presentato l'accordo con la commissione Ue per la terza rata del Pnrr" ma "c'è una brutta notizia incorporata: sono stati tagliati 16 miliardi per la prevenzione" iderogeologica. "Io trovo le lacrime di Pichetto Fratin lacrime di coccodrillo. Il ministro dell'Ambiente si commuove per l'eco-ansia" dei giorvani e "si mette a piangere nello stesso giorno in cui il governo taglia dal settore che dovrebbe difendere. Se fai politica hai il dovere di far seguire i fatti ai tuoi impegni". Allora "meno lacrime e più risultati, piangi meno e agisci di più". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in diretta su Istagram. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev