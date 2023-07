AGI/Vista - “In maniera leale ho pubblicamente detto che non condividevo alcune iniziative intraprese dal PD e poi non c'è stata alcuna risposta. In politica bisogna prendere atto di queste cose. Lo faccio in maniera consapevole e ho scelto di aderire ad Azione per portare avanti un fronte riformista in questo Paese. Non è semplice ma penso che nei prossimi mesi ci saranno altre scelte come la mia. Significa lavorare in un campo come il centrosinistra per rafforza il profilo riformista. Il punto di rottura con il PD è stata la subalternità. Se si va dietro ai 5 Stelle la rotta non è quella di un'alternativa di Governo”, le parole di Alessio D'Amato, a margine di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato per annunciare il suo ingresso in Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev