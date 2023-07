AGI/Vista - “Siamo felici di dare il benvenuto ad Alessio D'Amato, il migliore nella gestione regionale del covid e della vaccinazione. Una persona che abbiamo sostenuto come candidato alla Regione Lazio, di assoluto valore. Un riformista pragmatico. Azione si conferma il luogo dove le persone parlano di come risolvere i problemi. Si ispirano ai valori della Costituzione”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato per annunciare l'ingresso di Alessio D'Amato nel partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev