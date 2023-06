AGI/Vista - “Grazie per la raccolta fondi con l'associazione degli italiani negli Stati Uniti per noi di fondamentale importanza. Ringrazio tutte le cooperative e le industrie italiane presenti e il ministro Lollobrigida per la candidatura della cucina italiana nel mondo. Tante volte ci troviamo iniziative di carattere internazionale, e credo anche in questo caso vada sottolineata la necessità di tornare ad avere una competenza a livello centrale per l'internazionalizzazione, che è di fondamentale importanza sia guidata da una regia di carattere nazionale”, le parole di Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione della iniziativa a supporto della candidatura della pratica della cucina italiana per l'iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco organizzata a New York dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare in collaborazione con l'Ice. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev