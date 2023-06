AGI/Vista - "Sulla stretta del Governo nell'uso del social sono d'accordo, io non lo vedo come un atto di privazione della libertà. C'è un tema di emulazione, come quello di attraversare i binari e filmare con il telefonino il treno in arrivo o altre schifezze del genere, che sono atti pericolosi e su cui bisogna lavorare perché non avvengano". Lo dice Il presidente del Veneto, Luca Zaia, Inaugurando il primo stralcio della tangenziale di Vicenza. Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev