AGI/Vista - "La foto con Bush e Putin è qualcosa che rimane nei libri di storia e qualcuno che ancora ultimamente non ha capito l'approccio di Berlusconi. Berlusconi era uomo di pace, Berlusconi voleva la pace, a costo di far passare se stesso e la sua comunità politica come l'esatto contrario", le parole di Matteo Salvini al Senato per la commemorazione di Silvio Berlusconi. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev