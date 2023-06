AGI/Vista - “Ebbi modo di entrare in contatto con quella che sarebbe stata la composizione di Forza Italia trent'anni fa. Quindi un arco di trenta anni in cui Berlusconi ha segnato in modo irreversibile la politica e la storia d'Italia. Quindi il più assoluto senso di rispetto per la persona e le condoglianze per i familiari. Quel partito è importantissimo oggi nella vita parlamentare e nel Governo. Ritengo che il PD stia svolgendo una funzione importante come perno dell'opposizione. Un partito oggi molto rispettoso nei confronti di Berlusconi”, le parole del Presidente della Toscana, Eugenio Giani, in occasione della firma del protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune Carrara e Baker Hughes. /TV1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev