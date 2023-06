Dispersione scolastica, Valditara presenta Agenda Sud: Stesse opportunità per tutti i ragazzi

AGI/Vista - Partire dalla Calabria per lanciare un segnale a tutto il Mezzogiorno e a tutto il Paese. E soprattutto perché è inaccettabile che si continuino a leggere i report dell'Ocse e i report delle agenzie formative che danno dei risultati purtroppo drammaticamente diversi per quanto riguarda le performance degli studenti di una parte del Paese e degli studenti del Mezzogiorno. Da oggi noi iniziamo un percorso per dare un'opportunità di successo formativo a tutti i giovani, in particolare a tutti i giovani delle regioni meridionali del nostro Paese", le parole del ministro Valditara presentando Agenda Sud in Calabria. / Ministero Istruzione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev