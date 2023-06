AGI/Vista - "Le dichiarazioni rilasciate da Colamarino sono state una provocazione inaccettabile in riferimento a quella che le Sezioni Unite della Cassazione quest'anno hanno definito una pratica degradante. La Corte Costituzionale l'ha definita una pratica che lede gravemente i diritti delle donne, quindi non lo dice Francesco Rocca, ma anche le più grandi organizzazioni dei diritti umani. Io non posso accostare la Regione Lazio a chi rivendica quella pratica in maniera così netta, e nel momento in cui abbiamo ancora la comunità Lgbtq+ che viene perseguitata in alcuni Paesi". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'evento "The Forest Factor. Più natura per combattere il cambiamento climatico" organizzato dall'Arma dei Carabinieri. Twitter Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev