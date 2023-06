AGI/Vista - "Non c'entra nulla l'utero in affitto, la revoca del patrocinio al Roma Pride da parte della Regione Lazio dimostra che l'intento della destra sia cancellare i diritti, per questo +Europa parteciperà al Pride con un suo carro". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev