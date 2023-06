Mattarella: Toccato da solidarietà verso Emilia Romagna

AGI/Vista - "Il 2 giugno è Festa degli Italiani, il momento celebrativo della nascita della Repubblica, i cui principi sono custoditi nella Carta costituzionale di cui celebriamo, quest'anno, il 75mo anniversario dell'entrata in vigore. Negli ultimi giorni, ho ricevuto molteplici espressioni di vicinanza per le tragiche alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e le zone confinanti. Ne sono profondamente toccato. Numerosi Paesi hanno dimostrato concreta solidarietà, e desidero ringraziarli a nome della nostra comunità nazionale. Ho adoperato, non a caso, la parola solidarietà: un valore iscritto anche tra i primi articoli della nostra Costituzione che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona, richiama il dovere di solidarietà politica, economica, sociale", le parole del Presidente della Repubblica al concerto per il due giugno al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev