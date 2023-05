Von der leyen: Venezia è una meraviglia del mondo

AGI/Vista - "È la prima volta che l'Unione Europea partecipa alla Biennale di architettura con un evento dedicato. Era anche la mia prima volta qui nella bellissima città di Venezia, e devo dire che sono assolutamente sbalordita. È incredibile quando arrivi in barca. Ho iniziato a capire cosa intendesse Montesquieu quando aveva detto: Potresti aver visto molte città del mondo, quasi tutte le città del mondo. Ma quando vedrai Venezia, rimarrai sorpreso. E ha ragione. In effetti, Venezia è una meraviglia del mondo", le parole di von der Leyen a Venezia per la Biennale di Architettura. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev