AGI/Vista - Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha annunciato la cancellazione del vertice sulla sicurezza dei leader del Quad, il gruppo riunisce Stati Uniti, India, Australia e Giappone. La decisione è stata presa dopo l'annuncio che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tornerà negli Stati Uniti domenica subito dopo aver partecipato al vertice del G7 in Giappone, perchè deve negoziare il tetto del debito nel suo Paese. L'annullamento del viaggio di Biden ha costretto a rimandare l'appuntamento che avrebbe dovuto tenersi la prossima settimana nella città australiana di Sydney. Insieme ad Albanese e Biden, erano chiamati a riunirsi nel vertice del Quadrilateral Security Dialogue gli omologhi Fumio Kishida e Narendra Modi, rispettivamente primi ministri di Giappone e India. "L'America non può andare in default. Se dovessimo farlo, sarebbe catastrofico. Sarebbe devastante per l'America e francamente per il mondo intero. Ci sarà una recessione e la nostra economia crollerebbe davvero, e ciò avrebbe un impatto profondo sul modo in cui viviamo. Ci troveremmo in una posizione in cui non saremmo più visti come leader mondiali a livello economico. E non possiamo permettere che accada". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un video pubblicato su Twitter in cui lancia un nuovo allarme sull'incombente rischio di default se non si raggiungerà un accordo per alzare il tetto del debito. Twitter Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev