AGI/Vista - "Provo un grande dolore per la improvvisa scomparsa di Umberto Minopoli. Cresciuto alla scuola di Giorgio Napolitano e Gerardo Chiaromonte, era uomo generoso e dirigente politico lucido e lungimirante, che univa ad un alto spessore culturale una straordinaria passione politica. Credeva fermamente in una sinistra riformista e per la sua affermazione non esitava a combattere a viso aperto battaglie difficili, anche quando impopolari, sempre accompagnando alla curiosità intellettuale l'umanità e l'ironia di chi sa guardare alla vita con sobrietà e leggerezza. Abbiamo iniziato insieme l'impegno politico alla metà degli anni '70 e in questi cinquant'anni ci siamo accompagnati condividendo mille momenti di impegno comune. E sempre il suo dire e il suo agire erano ragione di arricchimento". Lo ricordo in queste ore con la profonda tristezza che si vive quando si perde un compagno e un amico vero" con queste parole Piero Fassino ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Umberto Minopoli. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev