Sunak a Meloni: Tua gestione dell'economia ha portato stabilità

AGI/Vista - "È meraviglioso darti il ​​benvenuto a Londra per discutere dell'amicizia tra i nostri due paesi. Ed è un'amicizia costruita su decenni di collaborazione nel G7 e nella NATO. Ma anche gli stretti legami tra le nostre persone, le nostre economie. Volevo renderti omaggio per la tua gestione molto attenta dell'economia italiana, che ha portato stabilità in tempi incerti", le parole del primo ministro del Regno Unito Sunak che ha ricevuto a Londra Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev