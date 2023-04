AGI/Vista - Presentata questa mattina a Roma la XXIV edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. A fare gli onori di casa Riccardo Massetti, Presidente di Susan G. Komen Italia, l'Associazione no-profit che ogni anno organizza la speciale maratona; presenti tra gli altri anche Anna Maria Bernini Ministro dell'Università e della Ricerca e, per il Gruppo FS, Luca Torchia, Chief Communication Officer. Ferrovie dello Stato Italiane rinnova anche quest'anno la partnership con Komen Italia in occasione del suo evento simbolo il cui primo appuntamento si svolge al Circo Massimo di Roma dal 4 al 7 maggio, per poi raggiungere Bari (12-14 maggio) Brescia (17-15 settembre), Bologna (22-24 settembre) Napoli (23-24 settembre) e Matera (29 settembre-1° ottobre). “La tutela della salute e del benessere delle persone, a cominciare dalle colleghe e dai colleghi del Gruppo FS, fa parte della nostra cultura d'impresa ed è un principio fondante dell'identità sociale e industriale, nonché valore imprescindibile, di Ferrovie dello Stato Italiane. – ha dichiarato Luca Torchia, Chief Communication Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Per questo motivo sosteniamo convintamente l'iniziativa Race for the Cure e siamo a fianco dell'Associazione Komen Italia nell'incoraggiare l'informazione sui corretti stili di vita e la cultura della prevenzione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev