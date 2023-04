AGI/Vista - “È fondamentale che l'Europa, che da anni chiacchiera, intervenga. Non siamo in grado di sostenere mille arrivi al giorno. Se l'Europa c'è, è il momento che lo dimostri. Serve almeno un centro rimpatri per ogni regione. Altrimenti le espulsioni di chi commettono crimini non si possono fare. Siamo una forza autonomista, in una regione a statuto speciale, non ho messo bocca sulla giunta che si farà in Friuli-Venzia Giulia. Io semplicemente ringrazio questa straordinaria terra che ha dato la forza alla Lega di essere il primo partito.”, le parole di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture edei Trasporti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev