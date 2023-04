AGI/Vista - Sull'utilizzo delle risorse del Pnrr "la cosa principale è cercare di capire chi sarà in grado di realizzare le opere e chi invece non sarà in grado di farlo e, allora, magari cercare di spostare quelle risorse a chi ha già i progetti e potrebbe realizzarli". In riferimento al piano nazionale di ripresa e resilienza, lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana oggi a margine di un evento, 'Accendi la mente, usa le manì dell'Associazione Culturale Motomorphosis, al Palazzo della Regione. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev