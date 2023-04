AGI/Vista - "La burocrazia è un nemico, iniziamo la nostra vita con la burocrazia. Dopo la nascita di un bambino, la famiglia non fa a tempo a vivere questa gioia che deve compilare quattro documenti che vanno depositati in tre uffici diversi. Per aprire un bar occorrono circa 72 adempimenti in 26 uffici. Tutto ciò è inaccettabile. Il lavoro da fare è sostanzioso, lo faremo da subito. Il Governo è vicino alla vostra regione, basti pensare ai 50 milioni di euro per l'edilizia scolastica e anche per la semplificazione normativa siamo vicino alle esigenze mettendo in campo tutte le nostre possibilità per aiutare la città alla ripresa. Il nostro governo è arrivato di corsa ma siamo riusciti a fare già moltissime cose. Deve essere il 'Governo del finalmentè perchè possiamo dare risposte ai cittadini". Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Alberti Casellati a L'Aquila nella sede della Regione Abruzzo per la firma, con il Governatore Marco Marsilio, di un importante protocollo di intesa sulla semplificazione normativa. Fb Marsilio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev