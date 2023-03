Macron: Con Meloni discussione ottima, chiariti molti argomenti

AGI/Vista - "Ieri sera abbiamo avuto un'ottima discussione con il presidente del consiglio Meloni, che ha chiarito molti argomenti e anzi definito i modi in cui possiamo andare avanti insieme a livello bilaterale ed europeo. Penso che sia una nostra responsabilità. Abbiamo infatti accennato alla situazione in Tunisia dove è molto preoccupante la grande tensione politica, la crisi economica e sociale che imperversa in assenza di un accordo con il Fondo monetario internazionale che porta prima a una crisi per la stessa Tunisia, una grandissima destabilizzazione del paese, della regione. E l'aumento della pressione migratoria sull'Italia e sull'Unione Europea e quindi la nostra volontà di agire insieme per poter aiutare la Tunisia a ritrovare stabilità politica e, speriamo, a raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale", le parole di Macron nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev