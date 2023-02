Superbonus, Conte: “Meloni, Salvini e Fi si erano impegnati a difenderlo in campagna elettorale”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 17 febbraio 2023 “Con questo decreto il Governo tradisce a famiglie e imprese che contavano sulle ristrutturazioni, crediti d'imposta e sconto in fattura e sopratutto ammazza la nostra economia. Una misura che è stata il polmone della crescita e ci ha permesso di affrontare la peggiore emergenza. Abbiamo creato 900mila posti di lavoro e tagliato 1 milione di tonnellate di cO2. Misura ripagata. Governo tradisce le promesse fatte in campagna elettorale”Così Giuseppe Conte leader del M5s a Via di Campo Marzio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev