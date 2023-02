AGI/Vista - “Il progetto punta alla crescita delle presenze turistiche non solo nelle grandi città ma in tutto il territorio nazionale, noi abbiamo una potenzialità enorme. Con una giusta strategia potremmo raddoppiare, triplicare le presenze. Questo serve anche a difendere la nostra identità, per non far dimenticare la propria cultura agli italiani che vivono in altre parti del mondo. Vogliamo far sì che lavorando insieme si possano raggiungere obiettivi prestigiosi. Serve collaborazione perché voi amministratori locali conoscete il territorio meglio di noi, e potate arricchire il progetto con le vostre idee. Noi abbiamo meraviglie nascoste che il turista generalmente non conosce e non visita. Voi conoscete i vostri concittadini e sapete chi ha origini nel vostro paese. Serve mettere a sistema le vostre conoscenze” le parole del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani alla presentazione del progetto del Pnrr, Turismo delle Origini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev