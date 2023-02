AGI/Vista - (Agenzia Vista) Bruxelles 14 febbraio 2023 "Penso che l'European peace facility (Epf) possa perfettamente mobilitare le sue risorse in un modo più congiunto per l'acquisto di munizioni da fornire all'Ucraina. Ora lavoriamo Paese per Paese, ma non vedo alcun inconveniente nell'usare l'Epf, che è un fondo intergovernamentale e non è budget Ue, per l'acquisto di munizioni in modo congiunto. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato, rispondendo a una domanda sulla proposta della premier estone di approvvigionamento congiunto di munizioni a livello Ue per Kiev. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev