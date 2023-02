Bonetti (Iv): “Dichiarazioni Berlusconi ci fanno perdere credibilità internazionale”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 14 febbraio 2023 “Vediamo la politica estera e ai disastri creati dalle dichiarazioni di Berlusconi, l'Italia sta perdendo posto e credibilità internazionale nel panorama internazionale che noi avevamo consolidato con il Governo Draghi, al paese non serve alleanze della destra o della sinistra non solida. Serve un Governo in grado di far ripartire il Paese e il tempo ci darà ragione”. Così Elena Bonetti, deputata di Azione-Iv a Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev