Regionali Lazio, Rocca: “Astensionismo dato che mi preoccupa, vanno mantenute promesse”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Astensionismo dato che mi preoccupa, sarei uno sciocco a sottovalutarlo, quindi bisogna ridare fiducia ai cittadini, fare cose concrete per fare in modo che i cittadini tornino a capire che esiste una politica che li serve e non che si serve di loro”. Così il neo eletto Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, presso il suo comitato elettorale all'Eur a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie