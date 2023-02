Regionali Lazio, Conte: “Accozzaglia cartello elettorale ci avrebbe comunque dati per perdenti”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Nel Lazio siamo stati gli outsider mettendo in campo una proposta all'ultimo costruendo un fronte di coalizione con un'area ecologista ed ecologista di sinistra, è stato un laboratorio a cui siamo stati costretti per colpa del Pd. I risultati ci dicono che i cartelli elettorali ci avrebbero comunque dati per perdenti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev