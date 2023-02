Elezioni Regionali, Conte: “Auguri a Rocca e Fontana, speriamo facciano bene per comunità”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Lazio e Lombardia sono saldamente nelle mani del centrodestra, faccio un pubblico augurio di buon lavoro a Rocca e Fontana. Dobbiamo tutti augurarci che facciano bene per due comunità importanti come quella laziale e lombarda”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev