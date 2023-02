Italia-Francia, Meloni: “Alcune letture italiane le trovo un po' provinciali”

(Agenzia Vista) Bruxelles 10 febbraio 2023 “Alcune letture italiane le trovo un po' provinciali. Il tema non è gelo o problemi, ma che l'Italia è una Nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando su qualcosa non è d'accordo. Prima era sufficiente stare in una foto per avere capacità di incidere”. Lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario dell'Unione Europea a Bruxelles su Ucraina, migranti ed economia. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev