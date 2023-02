Conte: “Italia fuori dai tavoli che contano, Meloni si impegni a conquistare credibilità”

(Agenzia Vista) Frosinone 9 febbraio 2023 “Dispiace che il nostro Paese venga tenuto fuori dai tavoli che contano, soprattutto quelli europei. La Meloni sta sperimentando la differenza tra gridare dai banchi dell'opposizione, la pacchia è finita per lei. Deve impegnarsi per esprimere credibilità a livello internazionale che deve conquistarsi rimboccandosi le maniche”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un appuntamento elettorale a Frosinone in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev