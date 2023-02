(Agenzia Vista) Milano, 07 febbraio 2023 “Qui in Lombardia abbiamo una grande possibilità, restituire a questa regione una filiera istituzionale producendo risultati straordinari. So che Attilio Fontana è la persona giusta”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni a margine della chiusura della campagna elettorale in favore di Attilio Fontana. Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev