Giorgetti: “Evidente che il Canone Rai dovrà uscire dalla bolletta”

(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Come noto la Commissione Ue ed il Governo Draghi, quindi non i cattivoni della destra o Salvini, avevano accettato l'impostazione che gli oneri impropri che non c'entrano con l'energia elettrica non possano stare in bolletta. Quest'anno è rimasto in bolletta, ma è evidente che il canone Rai dovrà uscire dalla bolletta”. Lo ha dichiarato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali nel Lazio. / Facebook Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev