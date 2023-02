(Agenzia Vista) Calabria, 08 febbraio 2023 “La Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare”. Queste le parole di Pierfrancesco Majorino in diretta su Telemobardia, che hanno scatenato subito la polemica sui social. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, gli ha risposto con un video: "Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perchè non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto. Meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perchè - afferma il presidente della Regione Calabria - evidentemente è proprio un cretino. Quindi, Majorino, come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, va a lavurà". Roberto Occhiuto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev