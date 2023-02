(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2023 "Nel Lazio la scelta del Movimento 5 stelle di rompere l'alleanza fatta con Zingaretti è finalizzata a far vincere la destra. Anche in Lombardia, allenandosi con il Pd i 5 stelle danno il colpo di grazia al Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a margine di una iniziativa per Luciano Nobili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev