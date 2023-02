Terremoto Turchia, Tajani: “Manca all'appello Angelo Zen, per ora non abbiamo sue notizie”

(Agenzia Vista) Roma 07 febbraio 2023 “Siamo in continuo contatto con l'ambasciata e i consoli, con la Protezione civile. Dal riscontro che abbiamo avuto tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto sono in salvo, manca all'appello solo un cittadino italiano, Angelo Zen, veneto, che era in viaggio di lavoro in Turchia. Stiamo cercando di rintracciarlo ma li non ci sono collegamenti telefonici o rete internet quindi è complicato capire dove sia. In una città di un milione di abitanti trovare una persona non è facile. Non abbiamo nessuna notizia di questo nostro concittadino. Unico appello che faccio è quello di non andare cercare notizie all'abitazione del signor Zen. Sarà la Farnesina d'accordo con la famiglia che darà tutte le notizie e le informazioni a chi le chiederà”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento “Incontro con i Ministri e Viceministri di Forza Italia” presso l'Ergife Palace a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev