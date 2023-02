Conte: “Renzi prima si poteva permettere una Twingo, ora con i soldi dei sauditi una Ferrari”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Monza 6 febbraio 2023 “Renzi voleva dire che prima di entrare in politica si poteva permettere una Twingo, ora con i soldi dei sauditi una Ferrari”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento per la campagna elettorale in vista delle Regionali in Lombardia che si è tenuto a Monza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev