Congresso Pd, Conte: “Candidati esprimano identità chiara, non possono dialogare con tutti”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Monza 6 febbraio 2023 “Non guardo ai candidati, non spetta a me selezionare. Hanno bisogno di parlarsi in modo chiaro e aperto, esprimendo una visione e identità chiara. Non possono dialogare con tutti, con il Terzo Polo, con noi, chiunque ci sta. Noi ce l'abbiamo e chiediamo anche loro la esprimano per dei progetti politici seri e coerenti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento per la campagna elettorale in vista delle Regionali in Lombardia che si è tenuto a Monza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev