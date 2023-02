AGI/Vista - "Un sindaco desaparecido, che non dialoga con nessuno e non sa ascoltare le istanze della città. Io mi metterò a disposizione per dialogarci, ma deve uscire da questa figura mitologica di uomo-pokemon, di scomparire quando ritiene", le parole di Francesco Rocca, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali nel Lazio, sul sindaco di Roma Gualtieri, parlando del tema rifiuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev